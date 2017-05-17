دراسة سعودية : الإناث أكثر إصابة بـ (سوء التغذية الدهني)

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جدة ــ البلاد

كشفت دراسة طبية سعودية اعداها فريق بمستشفى الملك فيصل التخصصي فى جدة، ان الاناث اكثر إصابة بمرض “سوء التغذية الدهني” يشار الى ان مرض سوء التغذية “عبارة عن مجموعة نادرة من الأعراض التي تتسم بفقدان شبه كامل للدهون.. ويمكن لهذه الأعراض ان تصيب الاطفال او البالغين على حد سواء، لكنها تصيب الأنثى على الأغلب بحسب الدراسة”.

ووفقاً للدراسة التي اجريت على سيدة تبلغ من العمر 31 سنة فان تشخيص المرض يعتمد على أعراض مثل، قساوة بنية الشعر، زيادة الوزن، البيلة الأمينية، ثخانة الصوت وتضخم الأطراف وتغلظ مائل للسواد في طبقة الجلد الشوكية.