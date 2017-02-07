دشنها الأميرعبدالحكيم بن مساعد.. حملة للتبرع بالدم لمنسوبي الأولمبية والاتحادات الرياضية

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الرياض-المركز الإعلامي

دشَّن نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز أمس، حملةَ التبرع بالدم لمنسوبي اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، التي تأتي في إطار التعاون القائم بين اللجنة الأولمبية، ومدينة الملك فهد الطبية بمقر اللجنة في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وتأتي الحملة التي تستمر لمدة 4 أيام في نطاق المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها اللجنة الأولمبية العربية السعودية،

بما يعكسُ روحَ التكاتف والتراحم بينَ أفراد المجتمع، وإدراكاً للبُعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة التي تُمثّل واجباً وطنياً وإنسانياً.