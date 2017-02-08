دشن أول مركز حي نموذجي بحي المنتزهات بجدة..الفيصل: هنيئا لكل أبناء المملكة بعروسهم جدة وهنيئا لجدة بكل هذا الحب

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جدة – عبد الهادي المالكي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء أول مركز حي نموذجي على مستوى المملكة التابع لجمعية مراكز الأحياء بحي المنتزهات بجدة.

وقال سموه :” إن هذا المركز النموذجي هو بداية تحقيق الحلم، وأحمد الله وأشكره على توفيقه ، وأود أن أهنئ سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسمو ولي عهده الأمين على هذا الحب وهذا الولاء وهذا الاصطفاف الشعبي منقطع النظير حول القيادة،

وأقول لهم إن في مثل هذه المشاريع تتجلى الوطنية ويتجلى حب الإنسان لوطنه، وتتجلى الروح الإسلامية السعودية، فشكرا لكل من ساهم في هذا المشروع”. وأكد سموه أنه بمثل هذه المشاريع يبنى الإنسان، ويطور المكان، مبديا سعادته بما شاهد من النماذج التنموية التي ترفع رأس كل سعودي.

وقال سموه : “نلحظها كل يوم، ونلحظ التجديد والتطوير في مدينة جدة، هذه المدينة التي تستقبل كل عام خصوصا في الإجازات ملايين البشر من جميع أنحاء المملكة، فهنيئا لكل أبناء المملكة بعروسهم جدة، وهنيئا لجدة بكل هذا الحب الذي تحتضنه ويحتضنها، في كل إجازة وعطلة وفي كل مشروع من هذه المشاريع القيمة التي يتبناها سمو الأمير مشعل بن ماجد وزملاؤه في مجلس المحافظة، وأبناء مدينة جدة، الذين يساهمون بجهدهم وبمالهم وبعطائهم المستمر لمدينتهم”.

وحول زيادة المشاريع التنموية أوضح سموه : “في جدة هناك 30 مشروعا، وفي مكة 20 مشروعا مماثلا، وهي في الطريق إن شاء الله وفي القريب سيتوالى افتتاح هذه المراكز في المحافظات، هي بدأت منذ سنوات والآن حان اقتطاف الآمال والمشاريع والجهود التي بذلت في هذا المجال”.

من جهته رحب رئيس مجلس مركز حي المنتزهات الدكتور أحمد العمري بصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، مشيرًا إلى أن الجمعية أضحت إحدى الكيانات التي يفخر بها المجتمع.

وقال: نحتفل اليوم بإحدى انجازات الجمعية في خدمة المجتمع، ممثلة في افتتاح أول مراكزها النموذجية، والتي غرست لبناتها الأولى في مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ، ثم تعهدتهم رعايتها وانطلاقتها الحديثة بإنشاء أكثر من 10 مراكز نموذجية في عدد من محافظات جدة، ليكون شاهدا على النجاح ومؤشرا على التميز الذي تشهده الجمعية والارتقاء بخدماتها”.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور الفيلم الوثائقي الذي يحكي فكرة تأسيس المركز الذي يتوسط الحي، مما أعطى الفرصة لتطوير المنطقة بالرغم من التحديات التي واجهت المشروع منذ بدايته، ولكن بفضل تظافر الجهود من سكان الحي والجهات الرسمية والحكومية تحولت تلك التحديات إلى مشاريع وتحسينات طالت مختلف خدمات الحي.

بعدها تجول سمو أمير منطقة مكة المكرمة على مرافق مبنى مركز الحي النموذجي، وما يقدمه من خدمات وأنشطة لسكان وأهالي حي المنتزهات، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل تكوين علاقة إيجابية بين الفرد ومحيطه الذي يعيش فيه، وتشجيع مشاركة السكان في جهود تنمية المدن وتطويرها والمحافظة على مكتسباتها ومنجزاتها.

وتكرم سمو الأمير خالد الفيصل بإسدال الستار عن اللوحة التذكارية، ووضع حجر الأساس لمركز حي المنتزهات وبادر أبناء الشيخ سالم بن محفوظ لبناء مركز الحي من خلال شركة سدكو القابضة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة تجاوزت 10 ملايين ريال، في نموذج حضاري يمثل التكامل التنموي بين القطاعات المختلفة، تحقيقا للتكامل والشراكة المجتمعية.

من جهته، ثمن الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة المهندس حسن الزهراني اهتمام أمير منطقة مكة المكرمة ودعمه المتواصل والغير محدود للجمعية، كما قدم شكره لرئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء محافظة جدة الأمير مشعل بن ماجد لدعمه المتواصل للجمعية وبرامجها.

وأشار المهندس الزهراني إلى الجهود التي يبذلها رجال الأعمال لدعم الجمعية، ممثلة في رئيس مجلس إدارة “سدكو القابضة” الشيخ صالح بن محفوظ الذي تكفل بإنشاء مركز الحي، بما يسهم في تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المرجوة.

ويركز مركز حي المنتزهات النموذجي في المقام الأول على الشراكة الاجتماعية وتحقيق رؤية منطقة مكة المكرمة في بناء الإنسان والمكان، حسب توجيهات أمير المنطقة، وتُقدم خدمات المركز لكل المستفيدين حيث تأتي مراكز الأحياء النموذجية ضمن المشاريع التنموية التي تسهم في تطوير البيئة الاجتماعية وتقوية الروابط بين سكان الأحياء. ويعد إنشاء المراكز النموذجية إنجازا اجتماعيا في تطبيق مفهوم الاستثمار الاجتماعي المعتمد على أساليب التشغيل الذاتي في عمل مراكز الأحياء وبمشاركة سكان الأحياء بدءا من وضع الأهداف والمعايير،

وصولا إلى المشاركة في تصاميم المراكز النموذجية بما يتفق مع الإستراتيجية ويتيح المجال لتنفيذ برامج ومناشط مراكز الأحياء. وتهدف مراكز الأحياء إلى غرس القيم التي تساهم في بناء الإنسان القوي الأمين، وهي الأمانة واتقان العمل والإخلاص والتفاني وحب الخير وإنسانية العلاقات،

كما تعمل على تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع. ويجري العمل حاليا، على تنفيذ أربعة مراكز أحياء نموذجية سيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري، من أصل 12 موقعا تم استلامها من أمانة جدة، من المخطط تنفيذها قبل نهاية 2020، ليصل العدد إلى 30 مركز حي نموذجي بمحافظة جدة عام 2030 من خلال المشاركة والمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال.

وينظم مركز حي المنتزهات فعاليات ترفيهية متنوعة لمدة أربعة أيام متتالية، بمناسبة افتتاح مركز الحي، وذلك ابتداء من يوم غد تحت مسمى “يلا المنتزهات”. وتضم الفعاليات الترفيهية في يومها الأول عروضا لفرق شعبية، وعروض مهرجين، إضافة إلى قصة إسلام، وفي يومها الثاني يستعرض المهرجان مواهب شبابية، إضافة إلى عرض فرقة شعبية. ويتخلل المهرجان في يومه الثالث عروض ستاند أب كوميدي لأبرز العارضين مع فقرة السحوبات على الجوائز اليومية، فيما تختتم الفعاليات بفقرة عروض المهرجين وعروض الفرقة الشعبية.