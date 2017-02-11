دعاة وأئمة يزورون جنودنا البواسل في الحد الجنوبي

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جدة – البلاد

أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة حملة بعنوان ” شكراً جنودنا البواسل ” ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” لزيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ودعمهم وتأييدهم ، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الذود عن دينهم ووطنهم.

وأوضح مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي العبدلي ، أن هدف زيارة عدد من دعاة الفرع ومنسوبيه للجنود المرابطين في الحد الجنوبي والالتقاء بهم ، هو تأييدهم ودعمهم والتأكيد على موقفهم المشرف في الذود عن دينهم ووطنهم ، مشيراً إلى أن الدعاة سيقومون بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية والندوات وخطب الجمع بين الجنود في مقارهم.

وأشار إلى أن الدعاة سيقدمون هدايا للجنود ، كما سيقومون بتقديم السجل الذهبي للحملة ، الذي أعده أكثر من 300 موظف من منسوبي الفرع ، يحوي رسائل الدعم والتأييد والدعاء للجنود بالنصر والتمكين والعودة بإذن الله سالمين غانمين إلى أهليهم.