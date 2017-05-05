دعوة 1754 متقدما ومتقدمة للوظائف الإدارية لاستكمال الإجراءات

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الرياض – البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية (1754) مواطناً ومواطنةً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 02-07-1438هـ ، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم الاحد القادم الموافق 11- 08- 1438هـ حتى يوم الخميس الموافق 22- 08- 1438هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج , ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل , وما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) ، أقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية , مبينة أنه في حال تساوي نقاط المتقدمين والمتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الاقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً .

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات الترشيح خلال فترة الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً عن الرغبة في التوظيف , موضحة أن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (129) وظيفة للرجال و(11) وظيفة للنساء، وأن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف أما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيدة غير مرغوبة للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على أحد رغباته الأفضل، علماً أن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم بإذن الله .

وللاطلاع على الأسماء يمكن الدخول على رابط الوزارة : [email protected]