دقيقة صمت على ضحايا مانشستر قبل النهائي الأوروبي الليلة

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إعداد- محمود العوضي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمتًا، حدادًا على ضحايا تفجير مانشستر، قبل انطلاق نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، والذي سيجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي.

وعقب مؤتمر صحفي لاثنين من لاعبي أياكس، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي للعبة: إنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا، وأن الحفل الافتتاحي سيتم تقليصه؛ تكريما لضحايا الهجوم الذي استهدف حفلا لموسيقى البوب في مانشستر، مما أدى لمقتل 22 شخصا الاثنين.

وقد تأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية، على حساب سيلتا فيجو الإسباني بالفوز ذهابا بهدف نظيف، والتعادل على أرضه بهدف لكل فريق. وصعد أياكس على حساب ليون الفرنسي بالفوز ذهابا بنتيجة 4 ــــ 1 ، والخسارة في الإياب بنتيجة 3 ـــــ1 .