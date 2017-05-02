العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دورات تدريبية في (كيف نكون قدوة؟)

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دورات تدريبية في (كيف نكون قدوة؟)
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جدة – البلاد
تعقد إدارة التخطيط والتطوير بإمارة منطقة مكة المكرمة، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي بعنوان ” كيف نكون قدوة “، اليوم ولثلاثة أيام دورات تدريبية بالتعاون مع جامعتي الملك عبدالعزيز وأم القرى، تستهدف منسوبي القطاعات الحكومية في المنطقة .
وتعقد الدورات في جامعة الملك عبدالعزيز، لتشمل ثلاث محاور، الإنجاز ونمو الشخصية ، والشخصية والإيجابية وصناعة التفاؤل ، وأخلاقيات العمل ، تستهدف 63 متدربا يمثلون 23 قطاعا حكوميا ، فيما تعقد في جامعة أم القرى دورات الإدارة والقيم، وأخلاقيات العمل، والجودة الشخصية للموظف ، يستفيد منها 49 متدربا يمثلون 14جهازاً حكوميا.

التصنيف: محليات

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