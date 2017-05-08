دورات تدريبية لـ ٢٦٠٠ نزيل ونزيلة بسجون الشرقية

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الدمام- حمود الزهراني

استفاد ٢٦٠٠ من منسوبي سجون الشرقية ونزلاء ونزيلات الإصلاحيات بداخلها من برامج ١٤ دورة تدريبية وعلمية قدمها مكتب بصيرة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الجاري ، بعد أن تنوعت الدورات ما بين تدريبية في مهارات التواصل الفعّال والذكاء العاطفي وعلمية في السيرة النبوية والطهارة وصفة الصلاة والأسماء الحسنى .

وأوضح رئيس مجلس إدارة مكتب بصيرة الدعوي بسجون الشرقية الشيخ عقيل العقيل أن هذه الدورات جاءت ضمن البرامج التطويرية والتأهيلية للنزلاء المتضمنة فعاليات دعوية وجلسات إرشادية بهدف تهيئتهم نفسيا واجتماعيا ودينيا، والإعداد لدمجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية بعد الإفراج عنهم، مشيرا إلى استفادة ٢٤٣٥ نزيلا ونزيلة وعدد ١٦٥ من منسوبي السجون من الدورات في سجني الخبر والدمام خلال هذا العام والتي تم تنظيمها بالتعاون مع إدارة التوجيه الفكري والمعنوي بسجون الشرقية .

وكشف الشيخ العقيل عن إعلان ٦ نزلاء ونزيلات إعتناقهم الإسلام خلال ذات الفترة إثر جهود الدعاة في تعريفهم بالشريعة ودعوتهم للدين الإسلامي، في الوقت الذي قدم المكتب عدد ٥٠٧ من المحاضرات والدروس والكلمات الوعظية إضافة إلى توزيع ٢١١٦ مادة دعوية وإقامة ٣٠ برنامجا ترفيهيا.