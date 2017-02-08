دورات صيانة وبرمجة الجوال بجناح التدريب والتقني بالجنادرية تنال اهتمام زائرات الجنادرية

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شهد الجناح النسائي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إقبالاً كبيراً من زائرات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31.

اللاتي حرصن على الاستفادة من الورش التدريبية والخدمات المجانية التي يقدمها صالون التقنية خلال فترة أيام المهرجان.

حيث تنوعت الدورات المقدمة والمعتمدة مجاناً في دورة:

أساسيات صيانة وبرمجة الجوال. ماكياج العيون ورسم العين والحواجب. الماكياج السينمائي . دورة صناعة الدمى. فن الديكوباج . ورشة تنظيف البشرة والمساج . ورشة رسم الحاجب والآيلاينر .

وأكدت خواطر القحطاني – إحدى زائرات الجناح – أهمية عناوين الورش والشهادات المعتمدة التي تمنحها للمتدربات الزائرات.

مشيرةً إلى أنها التحقت بورشة صيانة الجوال واكتسبت مهارات مهمة في كيفية إصلاح الأجهزة الذكية.

مما أعطاها دافعاً قويًا للتسجيل في دورات صيانة الجوال الاساسية التي تقيمها المؤسسة.

كما تعرفت من خلال هذه الورشة على الأدوات والمفاتيح الخاصة بالصيانة وسهولتها .

وأشادت بالجناح النسائي للمؤسسة وسرعة الوصول للمعلومات المطلوبة وسهولة التسجيل وإصدار الشهادات.

كما أثنت على كفاءة المتدربات القائمات على الورش التدريبية والطاقم النسائي بشكل عام.

ومن جانب آخر فقد شهد صالون التقنية اهتماماً ملحوظاً من الزائرات الصغيرات المهتمات بالتجميل.

حيث استمتعن بخدمات تصفيف الشعر والعناية بالأظافر والماكياج, مبدين إعجابهن بما تقدمه أركان الجناح النسائي من خدمات .

يشار إلى أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تأهيل 10769 سعودية للعمل ضمن برنامج “توطين الاتصالات” ..

في مجال صيانة وبيع الجوال من خلال البرامج التدريبية المجانية التي نفذتها 19 كلية تقنية للبنات في مختلف المناطق, وذلك حسب إحصاءات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .