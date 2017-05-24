دولبيرج.. أمل أياكس أمام المان الليلة

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إعداد- محمود العوضي

تعتبر مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، منبعًا للمواهب الشابة في القارة العجوز، وشهد الموسم الحالي ولادة نجم دنماركي، يهز الشباك بانتظام في موسمه الأول مع أياكس؛ رغم أنه لم يتخطى العشرين من عمره.

كاسبر دولبيرج، لاعب صلب البنية، وصاحب ملامح خجولة وأحيانا عابسة، إلا أن لمسته أمام المرمى دائما ترسم البسمة على شفاه جمهور أياكس ، الذي يحلم بإحراز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم، عندما يواجه في المباراة النهائية مانشستر يونايتد الإنجليزي، الليلة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

لم يكن أحد يعرف دولبيرج قبل بداية الموسم الحالي؛ لأنه لم يلعب سوى 3 مباريات مع الفريق الأول في نادي سيلكيبورج الدنماركي، إلا أنه كشف عن مؤهلات عالية هذا الموسم، محرزا أهدافا حاسمة، ما دعا مدربه في أياكس بيتر بوس ، إلى تشبيهه بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي عرف الشهرة أيضا في النادي الهولندي.

وأعلن أياكس شتاء العام 2015 ، أن دولبيرج سينضم إليه بنهاية الموسم بعقد يمتد حتى صيف العام 2018، وجاء التعاقد معه بناء على توصيه من كشاف المواهب الدنماركي المعروف جون ستين أولسن، الذي سبق له أن أحضر كل من إبراهيموفيتش، وفكتور فيشر وكريستيان إريكن إلى الفريق الهولندي، وفي الصيف الماضي، ورغم أنه لم يلعب أي مباراة مع الفريق الأول، وافق دولبيرج على تمديد عقده مع أياكس حتى العام 2021.

ترك المهاجم الدنماركي بصمة فورية على فريقه الجديد بعدما أحرز له هدفا في مباراته الأوروبية الأولى أمام باوك اليوناني (1-1)، في الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وخاض مباراته الأولى في الدوري الهولندي يوم السابع من أغسطس، أمام سبارتا روتردام عندما دخل مكان ماتيو كاسييرا، ثم بدأ أساسيا في المباراة التالية أمام رودا ليسجل هدفي فريقه في المباراة (2-2).

تواصل تألق دولبيرج مع مرور الوقت، وقاد فريقه للفوز على ستاندارلياج البلجيكي بإحراز هدف المباراة الوحيد في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، وسجل هدف التعادل لأياكس في الـ”كلاسيكو” أمام فينورد (1-1)، ثم أصبح في نوفمبر الماضي، أصغر لاعب غير هولندي يحرز “هاتريك” مع أياكس في الدوري المحلي، أمام فريق نيميجن.