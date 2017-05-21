العدد 21941 21 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب

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أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب
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التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم في الرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات

بما يحقق المصالح الإستراتيجية المشتركة للبلدين لاسيما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية

إضافة إلى دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف

وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

لاسيما آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا.

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التصنيف: محليات

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