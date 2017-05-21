أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب
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التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم في الرياض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات
بما يحقق المصالح الإستراتيجية المشتركة للبلدين لاسيما في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية
إضافة إلى دعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف
وتبادل وجهات النظر حول آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
لاسيما آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا.
الوسوم:قطر, قمة الرياض
التصنيف: محليات
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