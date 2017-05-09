دياز: تصدرنا بقدراتنا التهديفية

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جدة- البلاد

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الريان القطري، مشيرا إلى أنه استحق الفوز بنتيجة 4-3، والتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، في صدارة المجموعة.

وقال دياز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: فريقي قدم مباراة كبيرة، وعاد بعد تأخره بنتيجة 2 -،1 واستحق الفوز الكبير؛ عطفا على ما قدمه اللاعبون من مستوى فني في المباراة. وتابع مدرب الهلال: واجهنا فريقا جيدا؛ حيث إن الريان قدم مباراة كبيرة، ولكن القدرات الخاصة لفريقي في التهديف صنعت لنا الفارق في اللقاء، وكانت سببا في تحقيق الانتصار، والتأهل.

وعما نشرته الصحافة الإيرانية بأن هناك مؤامرة من الهلال ضد فريق بيروزي، قال دياز: هذا الأمر لا يعنيني، وهذا اعتقادهم، ولا شأن لي في ذلك، نحن لعبنا مباراة كبيرة أمام الريان، وفزنا وتصدرنا المجموعة، وهذا ما يهمنا.