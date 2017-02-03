العدد 21928 08 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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دياز : تعادلنا مع القادسية كبوة..وخريبين كان مميزا

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دياز : تعادلنا مع القادسية كبوة..وخريبين كان مميزا
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الرياض ـ البلاد

قال رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال إن فريقه كان مسيطرا على مجريات الأمور في مواجهة القادسية وصنعوا العديد من الفرص “لكننا عانينا من بعض المرتدات، لكن لاعبي فريقي يستحقون التهاني بسبب رغبتهم في الانتصار”.

وأكمل :” جمهور الهلال اعتاد على الانتصارات لذلك فإن التعادل لا يكون مقبولا لديهم، لكن في النهاية أشعر برضا بسبب أداء اللاعبين.”

وواصل :” هذه الكبوة ستمر وسنسعى لمواصلة الصدارة، اللاعب خريبين كان مميزا وبدأ يتأقلم مع الفريق وسوف يفيدنا بشكل أكبر مستقبلا.” واختتم حديثه بقوله: ” نسعى إلى تصحيح الأخطاء في الفترة المقبلة.”

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التصنيف: الرياضة

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