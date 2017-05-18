دياز: نسعى للثنائية ولا يعنيني مشاركة السومة

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اعتبر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، أن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة، مسك ختام للموسم الحالي. وأضاف دياز: إن تتويج نادي الهلال بلقب دوري جميل، هذا الموسم، يشكل حافزًا مهمًا للاعبيه، قبل مواجهة الأهلي.

وأكد رامون دياز، خلال المؤتمر الصحفي، أن ضم لقب الكأس، إلى جوار درع الدوري، يعتبر هدفًا استراتيجيًا للهلال.

ونوه مدرب الهلال، إلى أنه سينتهج ذات الأسلوب الهجومي المعروف عن الفريق الأزرق، مع احترامه التام لقدرات وإمكانيات الأهلي، الذي يعد أحد أفضل، وأقوى الفرق في المملكة.

وأبدى رامون دياز، عدم اهتمامه باحتمال مشاركة مهاجم الأهلي عمر السومة في النهائي من عدمه؛ بسبب الإصابة التي عانى منها مؤخراً، مرجعاً ذلك إلى أنه يهتم فقط بتجهيز فريقه الأزرق.