دياز يرفض الثلاثي ويجهز اليامي لقيادة الهجوم

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الرياض- البلاد

كشفت مصادر مقربة من البيت الهلالي، بعض ملامح تقرير الأرجنتيني رامون دياز عن احتياجات الفريق للموسم المقبل، والذي يدافع فيه الفريق الهلالي عن ألقابه كبطل لدوري جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين. وقالت المصادر: إن رامون دياز طلب خروج اللاعب ماجد النجراني على سبيل الإعارة، ومتابعته عن قرب، لمعرفة مدى تطور مستواه الفني، فيما أكد دياز عدم احتياجه للثنائي عبدالكريم القحطاني المعار لنادي الرائد، وعبدالمجيد السواط المعار للتعاون، فيما كشف دياز عن خطته لدعم خط الهجوم بلاعبين شباب، ويأتي في مقدمة تلك الأسماء لاعب منتخب الشباب المتألق عبدالرحمن اليامي، إلى جانب اللاعب الشاب عبدالعزيز الجمعان، وأيضًا مجاهد المنيع.