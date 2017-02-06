ديربي السحاب رقميا

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جدة- البلاد

تمكن فريق الأهلي من الفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين. وقد سجل الديربي عددًا من الأرقام مثلما يلي:

سجل عدنان فلاته أسرع هدف لمدافع في دوري جميل هذا الموسم (01:45)، وهو أسرع هدف يتلقاه الأهلي هذا الموسم. هدف فيتفا هو رابع هدف يساهم في إحرازه اللاعب أمام الاتحاد في 4 مشاركات له أمامه في دوري جميل (سجل 2، وصنع 2).

هدف مهند عسيري هو الثامن في 8 مباريات، لعبها كلاعب أساسي مع فريق الأهلي في دوري جميل للمحترفين. هذا سابع هدف يساهم في إحرازه عبد الفتاح عسيري في آخر 6 مباريات له في دوري جميل، متضمنة هذه المباراة (سجل4 ، وصنع 3).

لم يفز الاتحاد في آخر 10 مباريات لعبها أمام الأهلي في دوري المحترفين (تعادلفي 5 ، وخسر 5) . فاز الأهلي في آخر 7 مباريات لعبها في دوري جميل – أطول سلسلة انتصارات لفريق هذا الموسم في المنافسة.