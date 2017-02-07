ديربي القصيم يشعل دور (16) لمسابقة كأس خادم الحرمين

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تقديم – أحمد إلياس

يواجه فريق الرائد غريمه ومنافسه التقليدي فريق التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة بريدة، ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، في ديربي قصيمي مثير، تنطلق صافرته عند الساعة (6:30) مساءً.

يدخل فريق الرائد المباراة، وهو المتأهل لهذا الدور على حساب منافسه فريق الجلبين، بعد هاترك إسماعيل بانغورا الذي قاد الرائد لهذا الدور، ويعتمد التونسي ناصيف البياوي مدرب فريق الرائد على اللاعبين أدريانو ألفيس وحسن الشويش ومحمد العمري في الدفاع، واللاعبين فارس العياف وسلطان الشريف وأحمد الحبيب وسلطان السوادي في الوسط، واللاعب الغيني إسماعيل بانغورا في الهجوم .

وفي الطرف الآخر يخوض فريق التعاون (سكري القصيم) اللقاء، وهو المتأهل لهذا الدور على حساب نظيره فريق النجوم في دور (32) من المسابقة، بعد أن تجاوز النجوم في الرمق الأخير بهدف لريكاردو ماتشادو، ويعتمد الروماني جالكا مدرب التعاون على اللاعبين ماتشادو وطلال العبسي ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة وأحمد الزين والسوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري .