د. أبا الخيل يفتتح المؤتمر العالمي لتاريخ العلوم التطبيقية

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الرياض- البلاد

افتتح معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، اليوم المؤتمر العالمي الأول لتاريخ العلوم التطبيقية والطبية عند العرب والمسلمين، بقاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعة، وبحضور وكلاء الجامعة، وأكثر من 145 باحثاً بينهم نحو 38 باحثة من مختلف دول العالم.

وأكد أبا الخيل خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أن الجامعة تستحضر اتجاهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – نحو العناية بالإرث التاريخي والحضاري للأمتين العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي مبلوراً رؤية المملكة 2030 التي عنيت بالجانب التاريخي والعمق الحضاري للمملكة بوصفها مهبط الوحي ومهد العروبة.

وقال معاليه : إن العرب والمسلمين إذا كانوا أصحاب فكر وثقافة في الماضي فإن لديهم من الذكريات والخبرات والأعمال والجهود ما يؤهلهم ليكونوا أفضل بكثير مما كان عليه السابقون، مضيفاً أن الجامعة اعتنت بهذا الشأن وتوجهت لهذا التوجه من أجل أن تجمع أقطار المعارف والعلوم وتربط بعضها ببعض، ويعرف المجتمع أنها جامعة شرعية عربية عالمية تراثية ولا تقف عند أي حد ليحقق الهدف وكذلك يكونون وفق توجيهات ولاة الأمر .

من جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية وكيل جامعة الإمام للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد بن سعيد العلم أن المملكة شهدت خلالَ العقودِ الماضية؛ وبالأخصّ العقدَ الأخير تنميةً علمية شاملة متكاملة، حيث طرحت المملكةُ خُطتها التاريخيةَ المتمثلةَ بالرؤية 2030 لمواكبةِ التحولات الكبرى والمتسارعة التي يشهدها العالم.