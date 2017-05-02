العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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د.الأحمري يحصل على المركز الأول لبرنامج البورد السعودي للاستعاضة السنية

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د.الأحمري يحصل على المركز الأول لبرنامج البورد السعودي للاستعاضة السنية
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جدة – إبراهيم المدني

حصل الدكتور ناصر الأحمري أحد متدربي مركز طب الاسنان بمستشفى الملك فهد بجدة على المركز الأول لبرنامج البورد السعودي للاستعاضة السنية على مستوى المملكة ، والذي أقيم أمس الأول في مستشفى طب الأسنان الجامعي بجامعة الملك سعود بالرياض.

وحصد الدكتور الأحمري المركز الأول بعد منافسة قوية مع أحد المتدربين بمستشفى الحرس الوطني بجدة ، وتقديمه لمحاضرة علمية و عملية ، و قد تم تكريمه من قِبل رئيس المجلس العلمي لطب الأسنان بالهـيئة السعودية للتخصصّات الصحية و رئيس المجلس العلمي لبرنامج البورد السعودي للاستعاضة السنية .
يُذكر أن تدريب الدكتور ناصر الأحمري كان تحت إشراف الدكتور سامي أحمد فارسي أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين المتميزين في هذا التخصص بوزارة الصحة .

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التصنيف: محليات

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