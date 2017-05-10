د. الخزيم يكرم (البلاد) والفائزين بجائزة التميز بشؤون الحرمين

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف رعى معالي الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أمس الحفل الختامي لجائزة التميز بالرئاسة في عامها الثالث حيث أقيم حفل خطابي بدئ بالقرآن الكريم ثم ألقى الشيخ الدكتور علي بن سليمان بن عبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشريف نائب أمين عام الجائزة كلمة نقل فيها تهاني وتبريكات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للمتميزين في الجائزة لهذا العام كما نقل اعتذار معاليه عن عدم الحضور للمشاركة في الحفل نظرا لارتباطات معاليه التي حالت دون ذلك رغم حرصه على مشاركتكم الفرحة بهذا التميز فرداً فرداً. وقال:” إننا في هذه الأيام نعيش عهداً متميزاً لمليك وضع الحزم والتطوير والعناية بالمجتمع والاقتصاد الوطني وجعله من أوائل العناية بتطوير هذه الدولة المباركة يسانده في ذلك سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده، حفظهم الله واعانهم على هذه المسيرة الطيبة” مشيرا الى ان الملك سلمان بن عبدالعزيز، رعاه الله، تميز بحكمته وترشيده وحسن ادارته وبعنايته بخدمة الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وموضحاً ان من آخر ما وصل اليهم في الرئاسة من توجيهاته ،حفظه الله، اطلاق اسم مجمع الملك عبدالعزيز، رحمه الله، على مصنع كسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة الذي توج اعتبارا من هذا اليوم بهذا الاسم التاريخي الكبير كما ان عناية المليك، رعاه الله، بالحرمين الشريفين عناية متميزة يدركها القاصي والداني فنحن علينا ان نكون قدوة كما طرح ذلك سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز فنحن نقتدي بولاة امرنا في التميز وفي تقديم المتميزين ومن نعم الله ان رزق الله هذه الرئاسة عالماً متمكناً حريصاً على التطوير والتميز وهو معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ولاشك ان منسوبي الرئاسة يعملون تعبداً ونلمس منهم النصح والاخلاص والتفاني في العمل والتميز ولذلك فان امانة الجائزة التي رسم معالمها معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس كانت حرجة في اختيار المتميزين لكثرتهم فهم تميزوا بسلوكهم وباتقانهم لاعمالهم وبحسن تعاملهم كما ان امانة الجائزة عندما وقفت على الادارات المتعاونة مع الرئاسة والتي اسند اليها الكثير من الامور وقعت في حيرة كيف تختار الادارة المتعاونة ولكن المكان واحد لا يسع لاثنين ولذلك فلابد ان يختار واحد ولا يعني ذلك هضما للآخرين او تغافلاً عنهم وانما هذه هي ضوابط الاختيارات.

بعد ذلك استمع الحضور الى عرض مرئي عن انجازات ومنجزات الرئاسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ثم ألقى الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئس العام لشؤون المسجد النبوي نائب امين عام الجائزة كلمة الامانة عبر عن سعادته بالاحتفاء بجائزة التميز في دورتها الثالثة مشيرا الى ان الرئاسة سعت الى تطوير العمل والارتقاء به وتنمية قدرات العاملين في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين وهذه الجائزة هي احدى الحوافز المادية والمعنوية التي تقدمها الرئاسة للعاملين فيها للرفع من مستواهم وتقدير اعمالهم وتحفيز الجهات العاملة في الحرمين الشريفين لمزيد من التعاون والتكاتف مع الرئاسة والعاملين فيها.

بعد ذلك قام معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم بتكريم المتميزين وكانت صحيفة (البلاد) من ضمن المكرمين المتميزين حيث تسلم الزميل الأستاذ ناصر بن عبدالرحمن الشهري مدير التحرير درعاً تذكارياً بهذه المناسبة مع الشكر والتقدير على جهود البلاد في تغطية مناسبات الرئاسة.