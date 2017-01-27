د.الطريفي رأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية .. إنشاء (معهد واس للتدريب الإعلامي) وشركة لإدارة واستثمار المركز الإعلامي

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الرياض -واس

عقد مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ، اليوم اجتماعه التاسع ، برئاسة معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمكتب معاليه بمقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض.

وفي مستهل الجلسة رفع معالي الوزير الطريفي خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على ما تلقاه وزارة الثقافة والإعلام والهيئات المرتبطة بها من دعم ومساندة للقيام بمهامها ومسؤولياتها في إبراز دور المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً ودولياً، وعلى الصعيد المحلي، ومواكبة ما تعيشه من نمو وتقدم مضطرد في مختلف المجالات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما تحظى به الوزارة من اهتمام ورعاية من سموهما الكريمين – حفظهما الله – وما يقدمانه لها من دعم وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020.

ورحب معاليه بأعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية، متمنياً أن تثمر اجتماعات المجلس لما فيه تقدم الوكالة وتطورها.

وأثنى معاليه على الدور المهم والمتميز الذي تقوم به وكالة الأنباء السعودية على الصعيد الإعلامي داخلياً وخارجياً وخططها وبرامجها المستقبلية ، معرباً عن شكره لمنسوبي ” واس ” على ما يقومون به من جهد ملموس ؛ للارتقاء بالعمل الإعلامي في ” واس ” .

ثم أطلع معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين المجلس على أهم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية ، واستعرض جدول الأعمال.

عقب ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ عدداً من القرارات، حيث اطلع المجلس على التقرير السنوي للوكالة للعام المالي 1436 / 1437هـ ، واعتمد هذا التقرير.

ووافق المجلس على تفويض معالي رئيس الوكالة أو من ينيبه باستكمال التباحث بين ” واس ” والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بينهما ، وكذلك استكمال التباحث والتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع كل من وكالة الأنباء الفيتنامية ، ووكالة الأنباء السويدية ، ووكالة الأنباء الماليزية ، ووكالة الأنباء الأندونيسية.

كما وافق المجلس على إنشاء (معهد واس للتدريب الإعلامي) على أن يتم اطلاع المجلس على ما يتم بشأنه في الجلسات القادمة.

ووافق على إنشاء شركة لإدارة واستثمار مركز ” واس” الإعلامي، وتفويض معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية نحو البدء في إجراءات هذه الشركة.

وناقش المجلس عدداً من البرامج التطويرية للوكالة ووجه بتنفيذها كان من بينها التوسع في الترجمة بلغات إضافية وفق ما خطط له هذا العام، والإعداد للبث المرئي المباشر لتغطية الأنباء والأحداث، واستكمال المرحلة التطويرية للخدمات الإلكترونية ، وإصدار دليل للعمل المهني في ” واس “.

ووافق المجلس على عدد من الترقيات.