د.الطريفي: معرض الرياض للكتاب سيعكس رؤية 2030

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بيروت – واس

أعلن معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أنه تقرر بأن تكون مملكة ماليزيا ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م الذي ستنطلق فعالياته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في اليوم التاسع من شهر جمادى الآخرة المقبل، ويستمر عشرة أيام بأرض مركز الرياض الدولي للمعارض.

وقال معاليه: إن اختيار ماليزيا جاء متسقاً مع العلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، واعتماداً على الإرث الحضاري والتنوع الثقافي الفريد لدى المجتمع الماليزي.

وأوضح الدكتور الطريفي، أن وزارة الثقافة الإعلام بدأت في تفعيل مبادرات التحول الوطني من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة التي تنظمها، ومنها معرض الرياض الدولي للكتاب،

وقال: “سنعمل على ترسيخ مفهوم هويتنا الوطنية ومنهج الوسطية والتسامح والاعتدال الذي تنتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين “حفظه الله”.

وأضاف معاليه قائلا : “نأمل من خلال برامج المعرض في تفعيل برامجنا الخاصة بالتحول الوطني وبما يضمن تحقيق رؤية 2030”.