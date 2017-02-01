العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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د.الطريفي يستقبل وزير الثقافة المصري

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د.الطريفي يستقبل وزير الثقافة المصري
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الرياض -واس

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أمس معالي وزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم في المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض .

ويستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) هذا العام جمهورية مصر الشقيقة ( دولة ضيف الشرف للمهرجان ).

بعد ذلك صحب معالي وزير الثقافة والإعلام , معالي وزير الثقافة المصري إلى مقر الدولة الضيف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31) .
كما كان في استقباله سفير دولة مصر لدى المملكة ناصر حمدي.

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التصنيف: محليات

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