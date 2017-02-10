د.الطريفي يستقبل وفد البعثة الأمريكية وسفير اليابان

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الرياض – واس

استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض أمس سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا، وأمين عام جميعة ساماكي للأوبرا اليابانيه يامادا، والمتخصص بالأوبرا اليابانية هوشي.

وناقش خلال الاستقبال العلاقات الثنائية في المجالين الثقافي والإعلامي بين البلدين الصديقين.

كما استقبل معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض امس، نائب رئيس البعثة الأمريكية في المملكة كريستوفر هينزيل والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خصوصًا في المجالات الإعلامية والثقافية.