د. العيسى: القمة تكتسب أهمية خاصة لاستقرار المنطقة والعالم

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الرياض- واس

أكد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى،أن زيارة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمملكة ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،والاستقرار العالمي لا سيما في مواجهة الإرهاب .

وقال في تصريح امس: إن الزيارة تأتي تقديراً لمكانة المملكة في العالمين العربي والإسلامي،فضلاً عن الشراكة التاريخية وسعياً لتحقيق الأهداف المشتركة .

وبين أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية، تكتسب أهمية خاصة تجاه مختلف القضايا في المنطقة والعالم،مبدياً تطلع الدول الإسلامية لمزيد من الشركات بما يحقق السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وأشار الدكتور العيسى إلى أن رابطة العالم الإسلامي لها برامج مهمة في هذا الإطار،منها التعريف بحقيقة الإسلام ووسطيته واعتداله .