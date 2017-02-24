 د.الفهيد: نستطلع المستقبل على يد شباب سعودي مخلص

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جدة – البلاد

اطلع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد, بمقر المعهد الصناعي بجدة, على المراحل النهائية للتصفيات الحاسمة لإعلان أبطال “المسابقة الوطنية للمهارات” المُنفذة على مستوى الوطن .

واطلع الفهيد على تفاصيل المرحلة القادمة بعد التتويج , حيث يدخل العباقرة السعوديين من الفائزين , والفائزات مرحلة أخرى هامة من الاستعداد لتمثيل المملكة في المسابقة الدولية للمهارات في دورتها الـ 44 , التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر القادم وسط مشاركة عالمية تضم 76 دولة , وأكثر من عشرة آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم .وشملت الزيارة التي رافقه خلالها المشرف العام على المسابقة الدكتور راشد الزهراني ومدراء العموم بالمؤسسة ، أركان المسابقة , مستمعاً إلى شرحٍ من مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة فيصل بن عقيل كدسه, كما اطلع على المعرض المصاحب للفعاليات .وقال الدكتور الفهيد في تصريح له بهذه الزيارة ” خدمة الوطن غاية , والرفع من شأنه ليس له نهاية , وسواعد البناء جعلت من حُبِه ولاءً وانتماءً , وما شاهدناه اليوم من عقول سعودية ليست إلا إنتاج الوطن برعاية واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – , ومتابعة وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وجهود الأمانة العامة للمسابقة في تطوير المسابقة ومتابعتها على مستوى الوطن” .

وأضاف معاليه ” نحن نستطلع المستقبل على يد شباب سعودي مخلص, ونؤكد بقلوبٍ ملؤها الإشادة بما نعيشه من عزة ومنعة بفضل الله تعالى ثم الرؤية الحكيمة والبعد الاستراتيجي لحكومتنا الرشيدة التي أبانت القوة ودعمت الثقة وقرأت الماضي ، واستشرفت المستقبل .