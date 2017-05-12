د. القاسم : العمل الإسعافي في المملكة تطور بشكل كبير

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الرياض- البلاد

أكد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم أن العمل الإسعافي في المملكة تطور بشكل كبير ومتسارع خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والعمل الكبير والمتفاني من قبل منسوبي الهيئة العاملين في الميدان الذين يحملون على عاتقهم الأمانة والإنسانية من خلال أداء واجبهم نحو المجتمع.

جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة (اليوم العالمي للهلال الأحمر)، ألقاها خلال حضوره محاضرة بعنوان (التعريف باليوم العالمي للهلال الأحمر)، منوهاً باهتمام الهيئة التوعوية بالهيئة التي تضع هذه المناسبة العالمية ضمن أهدافها وأولوياتها، وتعمد إلى استثمار الاحتفال بهذا اليوم العالمي، ليتضمن جملة من الفعاليات الاجتماعية والتثقيفية والتوعوية، والحتفاء به بطريقة إيجابية تتمثل في إقامة المحاضرات والندوات والمعارض، التي تسلط الضوء على العمل الإسعافي والإنساني، وتعرّف المجتمع بالإعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة، وتنوه بخطورة بعض الظواهر والممارسات السلبية التي تعطل عمل فرق الهلال الأحمر الميدانية، على غرار ظاهرة التجمهر.

من جانبه أثنى الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني في كلمة ألقاها خلال المحاضرة، على عمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مستوى الخدمات الإسعافية والإنسانية، والأعمال الإغاثية التي تقدمها باسم المملكة، جنباً إلى جنب مع مركز الملك سلمان للإغاثة.