د. عساس يطلع على إنجازات عيادات الأسنان المتنقلة

شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

تسلم معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس التقرير السنوي لعيادات طب الاسنان المتنقلة من عميد كلية طب الاسنان الدكتور عبدالعزيز الخوتاني ، ووكيل كلية طب الاسنان لشؤون السريرية والمستشفيات الدكتور حسن سليمان هزازي ، ووكيل الكلية للشؤون المالية والادارية الدكتور محمد الحارثي ، ووكيل الكلسية للشؤون الاكاديمية الدكتور ماجد المالكي ، وأطباء الامتياز المشاركين في زيارات العيادات المتنقلة ، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وأستمع معاليه لشرح مفصل من وكيل كلية طب الاسنان لشؤون السريرية والمستشفيات الدكتور حسن سليمان هزازي حول التقرير مبيناً ان العيادات المتنقلة أستفاد من خدماتها نحو 260 مريض بمكة وقراءها وهجرها خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها ، لافتاً أن العيادات المتنقلة ستكثف زياراتها في العام المقبل للاستفادة الكبرى من الخدمات العلاجية والبحثية بطب الاسنان .

وأضاف أن محتويات العيادات تتكون من عيادتين أسنان مجهزة بكامل الاحتياجات لضمان العملية العلاجية والبحثية ، ومخازن لحفظ الأدوات الطبية ، ووحدة متكاملة لأشعة السينية ، وغرفة مخصصة للانتظار لضمان الراحة التامة للزائرين ، لافتاً ،أن المشروع يهدف إلى أجراء المسح الطبي ونشر الوعي بصحة الفم والاسنان ، وتقديم الخدمات العلاجية لأهالي منطقة مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين ، والمساهمة في البحوث العلمية التي تعود بالنفع لمنظومة البحث العلمي .

وقال الدكتور الهزازي أن المناطق المستهدفة للزيارات في العام الجاري تشمل كافة قرى مكة المكرمة بالشرق والجنوب والشمال ، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات الطبية في موسم الحج بالمشاعر المقدسة ، وكذلك الزيارات الاعتيادية الاخرى بالأماكن العامة من منطلق رسالة ورؤية الكلية لخدمة المجتمع ، مثمناً الدعم الذي تلقاه الكلية من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ، ، مشيداً بمتابعة عميد الكلية الدكتور عبدالعزيز الخوتاني الدائمة لأنشطة وبرامج الكلية.

بعد ذلك أوضح عميد كلية طب الأسنان الدكتور عبد العزيز خوتاني أن الكلية تسعى لتأهيل وتدريب جيل واع من الاطباء بما يتواءم مع المقاييس العالمية لصحة الفم والأسنان من خلال تقديم برنامج اكاديمي يمنح درجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والاسنان ، مبينا أن العمل جاري على ربط مهارات وقدرات الخريجين بالاحتياجات الطبية للمجتمع واحتياجات سوق العمل

من جهته بارك معالي مدير الجامعة الانجازات التي ضمها التقرير السنوي للعيادات المتنقلة بكلية طب الاسنان .