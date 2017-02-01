العدد 21926 06 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته

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د.عصام عابد شيخ يستقبل المعزين في وفاة والدته
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جدة- محمد الحربي

استقبل الدكتور عصام عابد شيخ عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر أمس جموع المعزين، من رجال الأعمال والأعيان والمواطنين، في وفاة والدته في آخر أيام العزاء وذلك في منزله بحي الحمراء في جدة.

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم آلها وذويها الصبر وحسن العزاء.
(إنا لله وإنا إليه راجعون).

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التصنيف: محليات

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