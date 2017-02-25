د.عطية :24 ألف يمني سيؤدون فريضة الحج

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مكة المكرمة – احمد الاحمدي

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية أنه تم توقيع عقد برتوكول الحج وبلغ عدد الحجاج اليمنيين للعام الجاري 1438هـ نحو 24 ألف حاج ،

لافتاً أنه لن يأتي شهر رمضان المقبل إلا وقد أستوعبنا حجاج اليمن بالكامل وصدرت تأشيراتهم إلكترونياً .وبين الدكتور عطية عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بالإنابة المطوف محمد بن حسن معاجيني وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة والوفد اليمني المشارك في الاجتماع بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة بمكة المكرمة “أن التجهيز المبكر للحج يخدم الحاج أولاً وأخيراً ،

لافتاً أنه تم تلافي الأخطاء التي وقع فيها مكتبشئون حجاج اليمن في العام الماضي وكان الخطأ خارجا عن الإرادة بسبب عرقلة الانقلابيين وأعوانهم لقوافل الحجيج اليمنيين.

في ذات الشأن قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالإنابة المطوف محمد بن حسن معاجيني أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة بمشيئة الله تعالى للحجاج اليمنيين خلال موسم حج هذا العام 1438هـ والتي تشمل الإسكان والاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والتغذية والتوعية الدينية بمقر مساكنهم وغيرها من الخدمات الاخرى.

وأكد على أهمية الالتزام بالمسار الإليكتروني, وكذلك التقيّد ببرنامجي التفويج لمنشأة الجمرات والتفويج للطواف حول الكعبة المشرفة , وإبقاء 50 بالمائة من عدد الحجاج ليوم 13 من ذي الحجة بمشعر منى .