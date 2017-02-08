رئاسة الحرمين تكشف تفاصيل محاولة مواطن الانتحار بجوار الكعبة المشرفة .. المواطن (أربعيني) وتصرفاته تشير إلى أنه مريض نفسي

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مكة ــ البلاد

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بيانًا تفصيليًّا بشأن محاولة أحد المواطنين إشعال النار في نفسه بجوار الكعبة المشرفة.

وطمأنت الرئاسة، الجميع -خلال البيان الذي نشرته عبر “بوابة الحرمين الشريفين”، أمس الأول، على سلامة الحرم والطائفين، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها وعقيدتها وقيادتها.

وقالت رئاسة الحرمين في بيانها:

“الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه في تمام الساعة 10:15، قام أحد الأشخاص -الذي يظهر ابتداءً أنه يعاني من مشكلات نفسية- برش مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة، ما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة المشرفة من الجهة الغربية، وقد تم القبض على المذكور وتسليمه للجهات المختصة، وقامت إدارة النظافة والفرش ومصنع كسوة الكعبة المشرفة بغسل أثر المادة، وقد كان ليقظة رجال الأمن الدور الكبير في إنهاء ما حدث.

والرئاسة تهيب بالجميع تحري الدقة والتثبت والتريث وعدم التهويل والمبالغة، وأخذ المعلومة من الجهات المعنية.

نسأل الله أن يحفظ بلده الحرام، وأن يحيط البيت الحرام بالأمن والأمان وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها، وأمانها، وعقيدتها، وقيادتها”.

وكان الناطق الإعلامي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي، قد أكد صحة المقطع المنتشر لشخص حاول إشعال النار في الحرم المكي، حيث تبين أنه “سعودي الجنسية”، وأنه حاول حرق نفسه بجوار الكعبة المشرفة.

وقال الرائد السلمي :”إنه عند الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الأول الإثنين، تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة، أثناء قيامه بسكب كمية من مادة (البنزين) على ملابسه ومحاولته إشعال النار في نفسه.

وأوضح السلمي أن رجال الأمن تمكنوا من منع الشخص من إشعال النار في جسده مشيرًا إلى أن تصرفاته توحي بأنه مريض نفسي، متعهدًا باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”.

وسارعت هيئة كبار العلماء، بالتأكيد على أن الأمن السعودي لا يسمح بأي عمل يؤذي مشاعر المسلمين أو يضر بالمقدسات.

وقالت مصادر إنه جرى توقيف الشخص واستدعاء الهلال الأحمر، حيث تبين أنه مريض نفسيًّا، ويعاني من ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، وجرى تحويله لأحد المستشفيات القريبة للكشف عليه وإعطائه العلاج اللازم، قبل أن يتم تسليمه لشرطة الحرم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق.

#القبض_علي_شخص_حاول_حرق_الكعبه