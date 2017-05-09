رئاسة شؤون الحرمين تفتح باب الملك عبدالعزيز استعداداً لشهر رمضان المبارك

شارك عبر واتساب

فتحت رئاسة شؤون الحرمين أمس باب الملك عبدالعزيز الذي يعد من أهم البوابات الرئيسة للمسجد الحرام .

وأكد مدير إدارة المشاريع بالرئاسة المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن:

فتح الباب يأتي من منطلق الاهتمام الذي توليه حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما مع تقديم جميع الإمكانات والسبل.

التي تسهم في تحقيق أرقى وأفضل الخدمات بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

بتهيئة كافة المواقع بالمسجد الحرام وساحاته للمصلين والمعتمرين استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ .

وأشار المهندس الحازمي إلى أنه سيتم بعد موسم شهر رمضان المبارك إعادة إغلاق البوابة لاستئناف أعمال الإنشاءات للبوابة والمنارة .