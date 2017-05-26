رئيسة كوريا الجنوبية السابقة تمثل أمام المحكمة مقيدة اليدين

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سيئول- وكالات

بدأت محكمة منطقة سيئول الوسطى في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، جلسة محاكمة رئيسة البلاد السابقة، بارك هيون هيه، في إطار القضية التي أدت إلى عزلها وتتهم فيها بارتكاب جرائم فساد.

وحضرت بارك الجلسة مقيدة اليدين وتحمل رقمها في السجن وعلى وجهها الشحوب.

وبدت الرئيسة المعزولة ، التي كانت تقيم قبل أسابيع فقط في مقر الرئاسة الكورية الجنوبية، المعرف باسم “البيت الأزرق”، مقطبة الوجه وبلا تبرج بعدما كانت معروفة بعنايتها بمظهرها.

وتجنبت هيون هيه بارك عند دخولها إلى قاعة المحكمة النظر إلى “صديقتها طوال 40 عاما”، شوي سون سيل، التي تسببت باندلاع الفضيحة وتواجه أيضا الملاحقة في إطار القضية ذاتها.

واقتيدت بارك، التي لطالما اعتبرت “أميرة” السياسة في البلاد، من سجنها إلى المحكمة في حافلة تابعة لإدارة السجون.

وحين وجه رئيس المحكمة السؤال في بداية الجلسة إليها عن مهنتها، أجابت الرئيسة السابقة، حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”: “لا مهنة لي”.

واتهم المدعي العام لي ون-سيوك الرئيسة المعزولة باستغلال سلطاتها لتلقي رشى من رجال أعمال تخطت قيمتها 26 مليون يورو.

كما نفى محاموها ارتكابها 18 تهمة وجهت إليها في الفترة السابقة للمحاكمة.

وفي حال إدانة المحكمة لبارك بتقاضي الرشى ستواجه رئيسة كوريا الجنوبية السابقة حكما بالسجن لأكثر من عشر سنوات.

ويفترض أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، وهي جزء من مسلسل تحقيقات طويل بدأ الصيف الماضي وأدى إلى تسريع سقوط بارك التي انتخبت بطريقة ديمقراطية قبل عزلها في مارس/آذار الماضي بقرار من أعلى هيئة قضائية في البلاد.