رئيسة وزراء بنغلاديش تستقبل رئيس الشورى

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الرياض- واس

استقبلت دولة رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة في العاصمة دكا معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له الذي يزور بنغلاديش تلبية لدعوة رسمية.

وفي بداية الاستقبال, رحبت دولة رئيسة وزراء بنغلاديش بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لبنغلاديش مؤكدة أهمية زيارة معالي رئيس مجلس الشورى إلى بنغلاديش على رأس وفد مجلس الشورى لتعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيدها.

وأعربت عن تمنياتها بأن يسفر التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان البنغلاديشي من خلال لجنتي الصداقة عن تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه عبر معالي رئيس مجلس الشورى, عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية على حسن الاستضافة والاستقبال, مؤكداً معاليه أن زيارته لجمهورية بنغلاديش تأتي في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوطيد العلاقات مع الدول الإسلامية, وتعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان البنغلاديشي .

واستعرض معالي رئيس مجلس الشورى مع دولة رئيسة الوزراء البنغلاديشية عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحة الإقليمية والإسلامية والدولية .

من جانب آخر, بحث معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مع معالي رئيسة البرلمان البنغلاديشي الدكتورة شيرين شارمين شودري العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية ومجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان البنغلاديشي .

جاء ذلك خلال استقبال رئيسة البرلمان البنغلاديشي لمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له اليوم في دكا.

وأكد معالي الدكتور آل الشيخ, حرص مجلس الشورى على تعزيز وتطوير هذه العلاقة وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين, مقدماً معاليه نبذة عن مجلس الشورى وآلية عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن.

وقد رحبت معالي رئيس البرلمان البنغلاديشي في مستهل اللقاء بمعالي رئيس مجلس الشورى ومرافقيه, متمنيةً لهم طيب الإقامة في دكا وأكدت متانة العلاقات التي تجمع بنغلاديش بالمملكة العربية السعودية في شتى المجالات، منوهةً في ذات الصدد بعلاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان البنغلاديشي.

وأعربت عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وكان معالي رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى العاصمة البنغلاديشية دكا أمس على رأس وفد من المجلس وذلك تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيسة البرلمان البنغلاديشي ، وكان في استقبال معاليه في مطار دكا الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنغلاديش عبد الله بن حجاج المطيري وعدد من المسؤولين .