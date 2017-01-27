رئيس اتحاد القوى يشكر سفير وقنصل السعودية بكوبا ويوقع مع أربعة مدربين

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الرياض – البلاد

قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى العميد هادي القحطاني شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية كوبا سعيد الغامدي وللقنصل فيصل القحطاني على دعمهما الكبير وغير المستغرب في إنهاء إجراءات المدربين الذين تم التعاقد معهم مؤخراً من قبل اتحاد القوى للإشراف وإعداد لاعبي المنتخب للاستحقاقات الفترة القادمة.

يشار إلى أن اتحاد ألعاب القوى قد وقع مع مدربين من جمهورية كوبا هما ميلان ماتيوس “مدرب وثب طويل وثلاثي” ويمتلك سجل مميز حيث حصل على ميداليتان أولمبية و12 ميدالية عالمية،

ويأتي الكوبي ماركوس جوفينال “مدرب وثب طويل وثلاثي وعالي” والحاصل على 4 ميداليات في بطولة عالم للشباب ورقم عالمي لدرجة الناشئين في الوثب الثلاثي، فيما تعاقدت مع المدرب المغربي محمد مقدوف “مدرب مساقات متوسطة وطويلة”، والجزائري محمد حسين والذي سيعمل كمانجر، ومدرب للاتحاد السعودي للألعاب القوى، فيما يتكون الجهاز الطبي من الكوبي الطبيب أخوان كارلوس “كبير أطباء الاتحاد الكوبي في الملاكمة واتحاد ألعاب القوى، والكوبي ريكارد كاديرين “أخصائي علاج طبيعي” مختص في الإصابات الرياضية، وميشال كابناس من جمهورية كوبا “أخصائي علاج طبيعي” مختص في الإصابات الرياضية والتأهيل، والكوبي لازارو توماس “مدلك” والذي عمل لأكثر من 20 سنة في الاتحاد الكوبي للألعاب القوى.