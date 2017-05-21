رئيس السنغال يزور المسجد النبوي

شارك عبر واتساب

المدينة المنورة – واس

زار فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال امس المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيّه – رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور علي بن سليمان العبيد, وقائد قوة أمن المسجد العميد مظلي عبدالرحمن المشحن, وعددٌ من المسؤولين.