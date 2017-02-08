العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس تتارستان يستقبل الزياني ويصل جدة

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رئيس تتارستان يستقبل الزياني ويصل جدة
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جدة – الرياض-واس

وصل فخامة الرئيس رستم نورجاليفيتش مينيخانوف رئيس جمهورية تاتارستان لروسيا الاتحادية إلى جدة مساء أمس قادما من الرياض في ختام زيارته إلى المملكة، وذلك لأداء مناسك العمرة .

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، والقنصل العام الروسي بمجهورية روسيا بجدة بهاء الدين علييف، ومدير مكتب المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين .

وكان فخامته قد استقبل بمقر اقامته في الرياض أمس معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني .وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية تاتارستان لروسيا الاتحادية، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

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التصنيف: محليات

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