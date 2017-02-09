رئيس تتارستان يغادر جدة

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جدة -واس

غادر فخامة الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان جدة أمس .

وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي، وسفير جمهورية روسيا لدى المملكة أوليغ أوزيروف، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين.

وكان فخامته والوفد المرافق له قد زار أمس مقر البنك الإسلامي للتنمية وكان في استقباله معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي الدكتور بندر بن محمد حجار ،

ونواب رئيس البنك، والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك. وشدد فخامته خلال الزيارة على إهتمام القطاع المصرفي والبنوك في الاتحاد الروسي بشكل عام ، وفي تتارستان على وجه الخصوص ، بالخدمات المصرفية الإسلامية وإمكانية الاستفادة من تطبيقاتها في الاتحاد الروسي.

وأشاد الرئيس رستم مينيخانوف بالتنسيق ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي في مدينة قازان (عاصمة تتارستان) بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك المركزي الروسي وثلاث بنوك من أكبر البنوك الروسية.