رئيس رابطة المحترفين عضواً في انضباط الفيفا

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المنامة – البلاد

صوت الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، أمس؛ عبر جمعيته العمومية في العاصمة البحرينية المنامة، لتشكيل لجنة الانضباط في الفيفا إلى لجان قضائية أخرى، مثل الاستئناف والامتثال والمراجعة، وضمت لجنة الانضباط، ياسر المسحل، الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي، ورئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، وعضو لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وصوتت الاتحادات الوطنية بنسبة 98 %بنعم، لتشكيل لجنة الانضباط. إلى ذلك ، دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو في افتتاح كونغرس الاتحاد في المنامة أمس، عن أدائه على رأس الهيئة الكروية، التي عصفت بها فضائح الفساد، رافضا أي حديث عن ديكتاتوريته، وسعيه إلى تثبيت نفوذه.

وانتخب السويسري على رأس الفيفا في فبراير 2016، في أعقاب أكبر فضيحة فساد في تاريخ الهيئة الكروية ذات القدرة المالية الضخمة، أدت إلى الاطاحة برؤوس كبيرة؛ أبرزها سلفه ومواطنه جوزيف بلاتر، ورئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني.

وتولى انفانتينو الرئاسة على خلفية تعهدات بمكافحة الفساد وتغيير أسلوب قيادة الفيفا، إلا أن بعض الخطوات التي أقدم عليها بشكل مباشر، أو غير مباشر، وآخرها هذاالأسبوع قرار مجلس الفيفا استبعاد مسؤولين بارزين في لجنة الأخلاق، كانا مسؤولين عن خطوات عدة لمكافحة الفساد، ألقت بظلال من الشك حول أسلوب إدارته.