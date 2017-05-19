العدد 21939 19 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس ساحل العاج يصل جدة

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رئيس ساحل العاج يصل جدة
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وصل رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا , إلى جدة اليوم , في زيارة للمملكة .

وكان في استقباله , بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة .

ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس , ومساعد شرطة جدة للأمن الجنائي العميد صالح العوفي .

وسفير جمهورية ساحل العاج لدى المملكة فوزمانا تورية , ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي.

ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر , وعدد من المسؤولين .

التصنيف: محليات

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