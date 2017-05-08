رئيس سيراليون يلتقي أمير مكة المكرمة
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جدة- واس
جدة- واس
التقى فخامة رئيس جمهورية سيراليون أرنست باي كروم ، بمقر إقامته في جدة امس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وفي مستهل اللقاء, رحّب سمو الأمير خالد الفيصل بفخامة الرئيس ، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة، فيما أعرب فخامته عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة .
حضر الاستقبال معالى وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق.
التصنيف: محليات
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