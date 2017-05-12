رئيس غينيا الاستوائية يستقبل د. حجار والعمر والجاسر ويلتقي رجال الأعمال

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جدة – واس

استقبل فخامة الرئيس اوبيانغ انغيما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ، بمقر إقامته في جدة أمس معالى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار .

وجرى خلال اللقاء بحث انضمام جمهورية غينيا لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية ، في حين أن غينيا الآن ليست دولة عضواً ، بغية تقديم مساعدات لدعم البرامج الاجتماعية في غينيا الاستوائية ، ومناقشة انضمام غينيا الى منظمة التعاون الاسلامي, ومن ثم تكون عضواً في البنك الإسلامي ، وتكوين فريق عمل من الطرفين لبحث برامج التنمية الموجودة في غينيا الاستوائية .

كما استقبل فخامته في جدة أمس معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في الاستثمار بين البلدين .

واستقبل فخامته بمقر إقامته في جدة أمس المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر .

وجرى خلال اللقاء إطلاع فخامته على تجربة الخطوط السعودية في مجال التدريب والسلامة وصيانة الطائرات ، ومناقشة استعداد الخطوط السعودية لتقديم ما لديها من تجربه والتباحث في هذا الشأن .

حضر اللقاءات معالى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق, وسفير المملكة لدي جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل .

من جهة أخرى أكد فخامة رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ أنغيما أمباسوغو ، أهمية إزالة جميع العقبات والمعوقات أمام المستثمرين السعوديين لإقامة مشاريع مشتركة في جميع القطاعات التي تحظى بها غينيا الإستوائية ، لافتا إلى أن لديهم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ممهدة ، تعد الأخصب في أفريقيا ، وجاهزة لاستقبال الكثير من المشاريع السعودية الواعدة التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار فخامته خلال اللقاء الذي عقده برفقة خمسة وزراء ، ووفد اقتصادي كبير مع المسؤولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الوزير المرافق ، إلى أن وزارة الخارجية والجهات المسؤولة في بلاده صدرت لهم تعليمات بدخول المستثمرين السعوديين دون تأشيرات.

وقال فخامته : ” أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على دعوتنا لزيارة المملكة العربية السعودية ، ولقاء المسؤولين في القطاع الخاص، ونشعر بسعادة كبيرة لتوقيع عدد من مذكرات تفاهم ، ستساهم في دفع عجلة التعاون قدماً بين بلدينا، وأشكر المسؤولين في غرفة جدة على حفاوة الإستقبال، وأود دعوتهم والمستثمرين السعوديين لزيارة بلدنا والتعرف عن الفرص الاستثمارية التي نوفرها عن قرب.

من جانبه استعرض وزراء النفط والثروة المعدنية والزراعة والثروة الحيوانية والغذاء والثروة السمكية والموارد المائية والاتصالات والتقنية والثقافة والحرف، المرافقون لفخامة الرئيس الغيني الاستوائي ، الفرص العديدة الموجودة في مختلف القطاعات ببلدهم، قبل أن يجري توقيع مذكرات التفاهم أمس مع رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، لتبادل الوفود وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل المعلومات ، فيما وقع وزير النفط الغيني مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السعودية للعمل في بلاده.

وقد غادر فخامة الرئيس اوبيانغ انغيما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد المرافق له جدة أمس بعد زيارة رسمية للمملكة .

وكان في وداع فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي ، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجابون وجمهورية غينيا الاستوائية عدنان بن عبدالرحمن المنديل ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر ، وسفير جمهورية غينيا الإستوائية لدي المملكة بينكنو بيدرو تانج.