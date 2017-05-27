العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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رئيس ملجا الإسباني ينفي التفاوض مع السومة

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رئيس ملجا الإسباني ينفي التفاوض مع السومة
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جدة- البلاد
نفى عبدالله ناصر آل ثاني، رئيس نادي ملجا الإسباني، ما تردد بخصوص وجود مفاوضات مع عمر السومة، مهاجم الأهلي؛ للانضمام إلى صفوف فريقه. ورد رئيس مالاجا، على إحدى التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التي ربطت السومة بالانتقال إلى ناديه، بداية من الموسم الجديد. وكتب: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته… السادة الكرام كل عام وأنتم بخير، بخصوص هذا الخبر، لا صحة له، وأتمنى للاعب كل التوفيق، والنجاح”. يذكر أن السومة أجرى عملية جراحية في الركبة صباح الخميس، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وأبعدته عن مباراة فريقه أمام أهلي دبي في بطولة دوري أبطال آسيا.

التصنيف: الرياضة

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