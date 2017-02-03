رئيس هيئة الأركان اليمني: مليشيات ‏الانقلابيين تعيش أيامها الأخيرة

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء محمد ‏علي المقدشي:

أن مليشيات الانقلابيين تعيش أيامها ‏الأخيرة.‏

وأشار اللواء المقدشي، خلال اجتماع له بقيادة المنطقة ‏العسكرية الخامسة وقادة الألوية بميدي بمحافظة حجة:

‏إلى أن وحدات الجيش المقاتلة في منطقة نهم، لم يعد ‏يفصلها عن صنعاء سوى بضعة جبال قال إنه ” يجري ‏تحريرها حاليًا”.‏

وشدد، رئيس هيئة الأركان، على ضرورة تضافر ‏الجهود المخلصة لاستكمال عملية التحرير واستعادة ‏مؤسسات الدولة.‏

وتم في الاجتماع، مناقشة خطط إعادة ترتيب الوحدات ‏العسكرية وتلافي جوانب القصور تمهيدًا للمرحلة ‏المقبلة.‏