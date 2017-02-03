رئيس هيئة الأركان اليمني: مليشيات الانقلابيين تعيش أيامها الأخيرة
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أكد رئيس هيئة الأركان العامة في اليمن، اللواء محمد علي المقدشي:
أن مليشيات الانقلابيين تعيش أيامها الأخيرة.
وأشار اللواء المقدشي، خلال اجتماع له بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وقادة الألوية بميدي بمحافظة حجة:
إلى أن وحدات الجيش المقاتلة في منطقة نهم، لم يعد يفصلها عن صنعاء سوى بضعة جبال قال إنه ” يجري تحريرها حاليًا”.
وشدد، رئيس هيئة الأركان، على ضرورة تضافر الجهود المخلصة لاستكمال عملية التحرير واستعادة مؤسسات الدولة.
وتم في الاجتماع، مناقشة خطط إعادة ترتيب الوحدات العسكرية وتلافي جوانب القصور تمهيدًا للمرحلة المقبلة.
الوسوم:اليمن ومليشيات الانقلابيين
التصنيف: دولية
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