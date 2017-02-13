رئيس وزراء الهند يواجه اختبارا انتخابيا

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كيرانا- وكالات

أدلى أكثر من 13 مليون هندي بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجالس الولايات يوم السبت في أكبر اختبار انتخابي لرئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ وصوله للسلطة في عام 2014.

وبدأت أكبر انتخابات في العالم منذ مطلع العام الحالي في أوتار براديش وهذه هي المرحلة الأولى من ست مراحل لانتخاب مجلس يحكم الولاية الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 220 مليون نسمة.

ومن المقرر إعلان نتائج أوتار براديش والبنجاب وجوا وأوتاراخاند ومانيبور في 11 مارس آذار.

وحقق حزب بهاراتيا جاناتا انتصارا كبيرا في أوتار براديش قبل ثلاثة أعوام وستحدد انتخابات الولاية المطلة على نهر الجانج اتجاه الانتخابات التي تجرى عام 2019.

وعلى نطاق أوسع سيقول الناخبون حكمهم في المدى المتوسط على مودي وحكومته القومية بعد قراره سحب 86 بالمئة من السيولة النقدية المتداولة.

وأعلن مودي قرار حظر أوراق البنكنوت قبل ثلاثة شهور لتطهير الاقتصاد من الدخل غير الخاضع للضرائب ومكافحة الجريمة والفساد وهو ما أدى لاضطراب الحياة اليومية والتجارة وتسبب في تباطؤ الاقتصاد.

وفي ظل أمن مشدد جرى التصويت في 73 دائرة انتخابية في الولاية الواقعة غرب البلاد التي اندلع فيها العنف مرارا في العامين الماضيين. وأسفرت الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين عن مقتل نحو 65 شخصا في عام 2013.

وفي بلدة كيرانا – التي اجتاح الغضب سكانها في العام الماضي عندما اتهم عضو البرلمان المحلي عن حزب بهاراتيا جاناتا المسلمين بطرد الهندوس – شارك الناخبون من الجانبين بأعداد كبيرة.

وحصل حزب بهاراتيا جاناتا على 42 بالمئة من الأصوات في أوتار براديش في انتخابات عام 2013 وحصد 71 من 80 مقعدا في طريقه للفوز بأكبر تفويض وطني تشهده الهند منذ ثلاثة عقود.

لكن الناس ضاقوا ذرعا لأن تعهدات مودي أثناء الحملة الانتخابية بتحقيق التنمية و”أياما أفضل” عجزت عن توفير فرص عمل جديدة في ولاية يقل متوسط دخل الفرد فيها عن 750 دولارا سنويا والعديد من مناطقها محرومة من الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الطبية الأساسية.وأظهرت استطلاعات الرأي أنه سيكون من الصعب على حزب بهاراتيا جاناتا تحقيق نفس أداء انتخابات عام 2014.