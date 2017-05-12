رئيــس مــركز الخبـراء يـزور فــرع مـــركز المعلومــات الـــــــوطني
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وقام الحديثي بجولة على مباني الفرع, شملت مبنى التوسعة الأخيرة ومبنى التدريب والورشة الفنية، وتعرّف على استراتيجية المركز والأهداف والمهام المناطة به ، إضافة إلى الخدمات الالكترونية التي تقدمها البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية .
بريدة – البلاد
زار رئيس مركز الخبراء عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي أمس الأول فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم، بحضور مدير الفرع سليمان بن عبدالله المزيني .
وقام الحديثي بجولة على مباني الفرع, شملت مبنى التوسعة الأخيرة ومبنى التدريب والورشة الفنية، وتعرّف على استراتيجية المركز والأهداف والمهام المناطة به ، إضافة إلى الخدمات الالكترونية التي تقدمها البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية .
وأكد المزيني حرص المركز على تطبيق نظام إدارة الجودة بجميع خدماته التقنية المقدمة للقطاعات المستفيدة .
الوسوم:الـــــــوطني, الخبـراء, مــركز
التصنيف: محليات
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