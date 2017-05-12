العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

رئيــس مــركز الخبـراء يـزور فــرع مـــركز المعلومــات الـــــــوطني

0 تعليق 5 مشاهدة
رئيــس مــركز الخبـراء يـزور فــرع مـــركز المعلومــات الـــــــوطني
شارك عبر واتساب

بريدة – البلاد

زار رئيس مركز الخبراء عبدالعزيز بن عبدالله الحديثي أمس الأول فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة القصيم، بحضور مدير الفرع سليمان بن عبدالله المزيني .

وقام الحديثي بجولة على مباني الفرع, شملت مبنى التوسعة الأخيرة ومبنى التدريب والورشة الفنية، وتعرّف على استراتيجية المركز والأهداف والمهام المناطة به ، إضافة إلى الخدمات الالكترونية التي تقدمها البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية .
وأكد المزيني حرص المركز على تطبيق نظام إدارة الجودة بجميع خدماته التقنية المقدمة للقطاعات المستفيدة .

الوسوم:, ,

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق