رابطة المحترفين تقدم خدمة خاصة للمكفوفين

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جدة- البلاد

ضمن برنامج المسئولية الاجتماعية برابطة دوري المحترفين، وامتداداً للخدمات التي تقدم للفئات الغالية في مجتمعنا، تقدم الرابطة بالتعاون مع إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة خدمة خاصة لمكفوفي البصر، تمكنهم من متابعة المباريات مباشرة من داخل الملعب، من خلال صوت المعلق وأصوات الجماهير في وقت واحد.

وتنطلق هذه الخدمة بدءا من مباراة الاتحاد والاهلي التي ستقام اليوم، في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة. وأهابت الرابطة وإدارة الملعب بضرورة حضور الأخوة كفيفي البصر التواجد الساعة ٧م، أمام بوابة المركز الإعلامي ليتم اصطحابهم إلى المربع رقم ،٥٠١ الذي تم تغطيته بالموجات الصوتية، وكانت الرابطة قد أطلقت قبل فترة خدمة بث ملخصات المباريات خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ( الصم )، عبر حساب الرابطة الرسمي في تويتر.