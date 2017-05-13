راحة وجولة حرة للاعبي أخضر الشباب

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أنسان- كوريا- وكالات

منح مدرب منتخبنا الوطني للشباب سعد الشهري راحة للاعبين، أمس، عن التدريبات اليومية، وذلك في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه منتخبنا للشباب في كوريا الجنوبية، ويستمر حتى الـ18 من مايو الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2017 بكوريا الجنوبية تحت 20 عامًا. وسمح مدرب منتخبنا للاعبي الأخضر القيام بجولة حرة وتسوق في مدينة أنسان، التي تستضيف معسكر منتخبنا للشباب. وقد طمأن مدير منتخبنا نايف القاضي الجماهير الرياضية على الجو العام للمعسكر، مشيدًا بانضباط اللاعبين وجديتهم في إجراء التدريبات اليومية. وطالب نايف القاضي الجميع بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة التي تتطلب الحضور الذهني والبدني استعدادًا لخوض أولى مباريات مونديال كأس العالم أمام منتخب السنغال يوم 22 مايو الجاري، مشيدًا بأجواء المعسكر بشكلٍ عام وسعيهم للاستفادة من المعسكر. وطالب مدير منتخبنا الوطني للشباب الإعلام والجماهير الرياضية بدعم الأخضر في مشاركته المقبلة والوقوف بجانبه من خلال الدعم المعنوي والتشجيع لتحقيق الهدف المنشود.