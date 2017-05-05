ربط الدعم السكني بالدخل دون عدد الأسرة

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الرياض – البلاد

كشف صندوق التنمية العقاري أنه سيدعم بنسبة 100% كافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم والذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، مبينا أنه تم صرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة، وربط الدعم بالدخل الشهري فقط.

وأوضح الصندوق أنه تم اعتماد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وبين أن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وسبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري.

وأضح الصندوق أن دعم أرباح التمويل يتراوح بين 35% و 100% بالنسبة لمن دخلهم الشهري أكثر من 14 الف ريال، حسب الدخل وعدد افراد الأسرة.

وأكد الصندوق أن حساب الدعم يتم وقت الحصول على التمويل، وأي تغيرات بعد ذلك لا يتم أخذها بالاعتبار في احتساب الدعم، مشيرا إلى أنه يتم احتساب اجمالي الراتب مع البدلات الذي يصل بشكل شهري للبنك.

وأضاف أن عدد سنوات التمويل محددة حسب السن وحسب الممول الى عمر من 60 – 65 سنة حسب جهات التمويل، ويتم تحديد الدور حسب أقدمية الطلب لكل المسجلين الذين حدّثوا بياناتهم.