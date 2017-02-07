ربيع بريدة يعزز دخل 120 أسرة منتجة

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بريدة – البلاد

عزز مهرجان ربيع بريدة 38 المقامة فعالياته بمنتزه القصيم الوطني بالطرفية ، دخل أكثر من 120 أسرة منتجة مشاركة في المهرجان ، من خلال مبيعات تلك الأسر لمنتجاتها من الأكلات الشعبية والحرف والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة ، التي بلغت أكثر من 50 ألف ريال خلال 8 أيام .

وأوضحت أم محمد – ربة منزل – أن مبيعاتها اليومية من الأكلات الشعبية تصل إلى 800 ريال يومياً ، مما يبرهن الطلب المتزايد من قبل الزوار على الأكلات الشعبية ، مقدمة شكرها للقائمين على المهرجان لتهيئة المكان المناسب لهن .

فيما أفادت نوره المحمد ، المتخصصة في بيع الملبوسات الشتوية أن مبيعاتها اليومية تصل لأكثر من 500 ريال ، مشيرة إلى أنها تعمل على حياكة تلك الملابس بمشاركة بناتها ، مؤكدة حرصها على المشاركة في مهرجان ربيع بريدة في كل عام .

من جانبه بين الرئيس التنفيذي للمهرجان عبدالعزيز المهوس ، أن الأمانة تهدف من خلال المهرجان لفتح منافذ تسويقية للأسر المنتجة، وتعريف الزوار على مايقدمونه من أكلات شعبية وحرف ومشغولات يدوية ، وطرق التواصل معهن ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على دعمه غير المحدود للمهرجان والأسر المنتجة على وجه الخصوص.